Лех Валенса заявив, що колись був час, коли Польща мала виконати важку роботу – звільнитися від гніту Радянського Союзу.

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"Нам це вдалося. Сьогодні перед вами стоїть подібне, але складніше завдання", – сказав він.

Колишній презмдент Польщі попросив, щоб українці стали на захист світу.

Від вас залежить, як складеться доля Європи та навіть всього світу. Це небезпечне завдання, але теж розраховую на те, що ЄС швидко прийме вас, щоб підтримувати і допомагати. Я працюватиму над цим. Ви заслуговуєте на найвище визнання і на найбільшу підтримку,

– заявив він.

Дивіться звернення Леха Валенса до українців: