От вражеских артиллерийских обстрелов в Николаевской области пострадали мама с двумя детьми

Российские военные продолжают обстреливать из артиллерии Николаевскую область. Из-за их действий пострадала женщина с 2 детьми из Херсонской области.

В каком состоянии пострадавшие

Семье удалось вырваться из захваченной Херсонщины. Однако под обстрелы они попали на Николаевщине.

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По дороге из Херсонской области семья попала под обстрел. Женщину с детьми оперативно госпитализировали в больницу.

Мать получила огнестрельное ранение грудной клетки, а ее 9-летняя дочь и 17-летний сын получили осколочные ранения конечностей и других частей тела. Пострадавшим оперативно оказали помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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