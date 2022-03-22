От вражеской пули на востоке погиб военный со Львовщины
22 марта 2022 , 14:34Читати новину українською
На Востоке погиб украинский военный Константин Дерюгин. Жизнь воина оборвала вражеская пуля 21 марта.
Константин был активным деятелем и председателем правления общественной организации.
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"Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Не хватает слов, чтобы передать грусть и боль, которую черным крылом коснулся не только семьи, но и нас всех, знавших Константина", – говорится в сообщении.
У погибшего Героя остались жена и дети.
Константин Дерюгин погиб от вражеской пули / Фото с фейсбук-страницы воина
Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Константина Дерюгина.