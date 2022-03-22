От вражеской пули на востоке погиб военный со Львовщины

На Востоке погиб украинский военный Константин Дерюгин. Жизнь воина оборвала вражеская пуля 21 марта.

Константин был активным деятелем и председателем правления общественной организации.

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"Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Не хватает слов, чтобы передать грусть и боль, которую черным крылом коснулся не только семьи, но и нас всех, знавших Константина", – говорится в сообщении.

У погибшего Героя остались жена и дети.

Константин Дерюгин погиб от вражеской пули / Фото с фейсбук-страницы воина

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Константина Дерюгина.