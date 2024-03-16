От звонков Путину до идеи о войсках НАТО в Украине: Макрон объяснил, почему изменил позицию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общался с Путиным ради мира в Украине. Однако после военных преступлений россиян в 2022 году он понял, что стратегическая позиция Франции должна измениться.

Во время интервью с украинскими журналистами Макрон отметил, что сейчас ситуация в Украине сложная как никогда.

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Макрон прокомментировал свое общение с Путиным

Макрон отметил, что между периодами, когда он звонил Путину и заговорил о возможности ввода иностранных войск в Украину, прошло 2 года.

Он признал, что с 2017 по 2022 год действительно много общался с Путиным в различных форматах онлайн и офлайн. По его словам, все было ради мира в Украине и соблюдения Минских соглашений.

Мы заботились о безопасности Европы. Мы хотели ангажировать Путина в этот диалог. Но потом пришла новая фаза,

– сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что сначала Путин оккупировал Крым, а потом сорвал все обязательства, которые он взял на себя во время Минских и личных договоренностей.

Я продолжал с ним говорить, но после сцен массовых военных преступлений, после Бучи, война вступила в другую фазу,

– добавил он.

После этого, по словам президента Франции, он долго размышлял о следующей стратегической позиции. Он пришел к выводу, что сегодня ситуация "как никогда сложная". Россия готовится к длительной войне и продолжает военное производство.

Макрон призывает Европу пересмотреть свои "лимиты"

Глава Франции подчеркнул, что учитывая ситуацию необходимо не только определить, как дойти до мира, но и определить, каким будет настоящий мир, который будет обеспечивать безопасность Украине и всей Европе.

Именно поэтому нужен этот новый импульс на уровне европейских стран, чтобы ускорить помощь и делать иначе. Если враг говорит, что у него нет лимитов, почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты?,

– сказал Макрон.

Президент подчеркнул, что Россия не может и не должна выиграть эту войну, поэтому Франция будет с Украиной. Он также добавил, что не будет мира в Европе, если Украине придется капитулировать.