От каких тайн отвлекают внимание украинцев кандидаты в президенты: комментарий эксперта

Об участии в дебатах, позиции электората и скелетах в шкафах кандидатов на президентское кресло в эфире 24 каналу рассказал политический обозреватель Иван Верстюк.

Об анализах перед дебатами

– Это абсурд. На пятом году после Революции достоинства политики занимаются такими вещами. Мне это напоминает события в каких-то африканских странах, где примерно на таком же уровне происходит дискуссия между кандидатами в президенты. Такие действия политиков отнюдь не подходят стране, претендующей на вступление в НАТО и ЕС.

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– Зеленский однозначно захотел втянуть Порошенко в некомфортное для него поле электорального креатива. У Владимира есть очень сильная команда, которая продвигает все эти шутки, иронию, комментарии и тому подобное. А Петр Алексеевич решил ответить и сыграть по правилам Зеленского.

– Сейчас вся страна наблюдает не за соревнованием политического содержания, а за стилем обоих кандидатов. Вместо того, чтобы обсуждать важные вопросы они занимаются не понятно чем.

Об участии в дебатах

– Я не уверен, что Владимиру Зеленскому стоит идти на эти дебаты. Мы все знаем, что Петр Порошенко гораздо лучший оратор. Кроме того, он лучше ориентируется в политических аспектах.



Петр Порошенко

О позиции электората

– Мы долго жаловались на то, что президентов в стране выбирают старшие люди. Так мы получили президентов Кучму и Януковича. Теперь, половина избирателей – это молодежь. И они выбирают себе президентом Зеленского, потому что им действительно нравится его стиль общения с обществом, когда он не требует посредников в виде СМИ.

О кандидатах

– Я хочу напомнить, что у обоих кандидатов есть свои скелеты в шкафу. Я знаю реальную оценку его капитала, и смотря его декларацию, есть вероятность того, что там задекларировано не все. Например, названия офшоров почему-то не фигурируют в декларации. Почему одни офшоры он декларирует, а другие нет?

– Я уверен, что мы многое еще узнаем о финансовых отношениях Зеленского и Коломойского. Например, мне известно, что Игорь Коломойский имеет существенный долг перед Зеленским примерно в четыре миллиона долларов. Инсайдеры рассказали, что погашение долга Коломойским было условием, чтобы Зеленский серьезно занялся политикой и пошел на выборы.