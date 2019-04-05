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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      От каких тайн отвлекают внимание украинцев кандидаты в президенты: комментарий эксперта

      Актуальное интервью 125 Читати новину українською

      Об участии в дебатах, позиции электората и скелетах в шкафах кандидатов на президентское кресло в эфире 24 каналу рассказал политический обозреватель Иван Верстюк.

      Об анализах перед дебатами

      – Это абсурд. На пятом году после Революции достоинства политики занимаются такими вещами. Мне это напоминает события в каких-то африканских странах, где примерно на таком же уровне происходит дискуссия между кандидатами в президенты. Такие действия политиков отнюдь не подходят стране, претендующей на вступление в НАТО и ЕС.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      – Зеленский однозначно захотел втянуть Порошенко в некомфортное для него поле электорального креатива. У Владимира есть очень сильная команда, которая продвигает все эти шутки, иронию, комментарии и тому подобное. А Петр Алексеевич решил ответить и сыграть по правилам Зеленского.

      – Сейчас вся страна наблюдает не за соревнованием политического содержания, а за стилем обоих кандидатов. Вместо того, чтобы обсуждать важные вопросы они занимаются не понятно чем.

      Об участии в дебатах

      – Я не уверен, что Владимиру Зеленскому стоит идти на эти дебаты. Мы все знаем, что Петр Порошенко гораздо лучший оратор. Кроме того, он лучше ориентируется в политических аспектах.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      О позиции электората

      – Мы долго жаловались на то, что президентов в стране выбирают старшие люди. Так мы получили президентов Кучму и Януковича. Теперь, половина избирателей – это молодежь. И они выбирают себе президентом Зеленского, потому что им действительно нравится его стиль общения с обществом, когда он не требует посредников в виде СМИ.

      О кандидатах

      – Я хочу напомнить, что у обоих кандидатов есть свои скелеты в шкафу. Я знаю реальную оценку его капитала, и смотря его декларацию, есть вероятность того, что там задекларировано не все. Например, названия офшоров почему-то не фигурируют в декларации. Почему одни офшоры он декларирует, а другие нет?

      – Я уверен, что мы многое еще узнаем о финансовых отношениях Зеленского и Коломойского. Например, мне известно, что Игорь Коломойский имеет существенный долг перед Зеленским примерно в четыре миллиона долларов. Инсайдеры рассказали, что погашение долга Коломойским было условием, чтобы Зеленский серьезно занялся политикой и пошел на выборы.

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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