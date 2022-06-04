Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов . В то же время, такой шаг повлечет за собой много международных последствий.

Реально закончить войну еще в этом году, – Резников

Как рассказал Андрусов, отбить Донбасс без такой меры очень тяжело.

Гораздо сложнее, я считаю, отбивать Донбасс. Почему? Потому что, чтобы его отбивать с тактической точки зрения, нужно понимать, что мы должны зайти на территорию России, а это уже имеет много далеких международных последствий.

– отметил советник главы МВД.

Следует заметить, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, невозможно предсказать, когда закончится война, которую Россия развязала против Украины. Однако, по оптимистическим прогнозам, это реально сделать еще в 2022 году.

Что происходит на Донбассе: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать украинских защитников, нарушая систему логистического обеспечения. В настоящее время продолжаются боевые действия за установление полного контроля Северодонецка.

Российские военные нанесли четыре ракетных удара с "Точки-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по Славянску и Соледару.

На Северодонецком направлении россияне обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Нацгвардейцы уничтожили вражеский БМП и весь взвод оккупантов в Донецкой области. Также украинские защитники вывели из строя еще 7 единиц боевой техники противника.

В Донецкой области россияне обстреляли Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. На территории начался масштабный пожар. В храме находились около 300 беженцев, среди которых были люди с инвалидностью, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы.

Российские захватчики продолжают совершать преступления в блокадном Мариуполе. На этот раз оккупанты начали сносить дома даже без разбора завалов.

Стрим с Виктором Андрусивым и Фахрудином Шарафмалом на 24 канале: смотрите видео