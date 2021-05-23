История соревнований

В мае 2013 года член королевской семьи Великобритании принц Гарри побывал на турнире Игры воинов в США. Своим визитом в Орландо он хотел поддержать сборную Великобритании, которая принимала участие в соревнованиях. Увиденное и услышанное чрезвычайно поразило Гарри.

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Уже через год в Лондоне он провел первые Invictus Games. С тех пор Игры непокоренных стали очень популярными. США, Канада, Нидерланды и Австралия – география соревнований постоянно расширяется.



Принц Гарри на Играх непокоренных / Фото EPA

Если Игры непокоренных у нас уже известны, то Игры воинов только начинают свой путь в Украине. Однако именно они являются первоосновой идеи поддержки раненых военных.

Отборочные соревнования в Киеве

Отборочные соревнования, которые прошли в Киеве, собрали на различных спортплощадках более 200 участников. Это ветераны и действующие военные, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины.

2 дня, 6 локаций. Это не только крупнейшие ветеранские соревнования в Украине, это крупнейшие соревнования по адаптивным видам спорта вообще,

– сказала координатор Игр воинов и Игр непокоренных в Украине Оксана Горбач.

Братство и взаимная поддержка – это основная атмосфера турнира. "Участники – они действительно непревзойденные. Они принимали участие в боевых действиях и демонстрируют свою силу, поэтому думаю, что соревнования будут очень интересные и упорные", – отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Каждый из участников демонстрирует свой характер и волю к победе. Пограничнику Виктору Шинкаруку в соревнованиях опыта не занимать. В 2017 году он вместе с украинской сборной впервые попал на Игры непокоренных. Тогда в канадском Торонто украинские воины показали высокие результаты.

Почти все знакомые мне лица. Каждого приятно видеть, историю многих из них знаю, боевой опыт. С каждым из них поддерживаем отношения и общение,

– заверил подполковник Виктор Шинкарук.

Соперники на спортплощадке, однако побратимы в обычной жизни. Эти ребята ценят искренность и силу характера. Их объединяет не только увлечение спортом.

"В жизни мы друзья, мы общаемся, мы звоним друг другу, интересуемся, дружим семьями, поддерживаем дружеские отношения", – отметил майор Дмитрий Чабаненко.



Дмитрий Чабаненко / Скриншот из видео

У каждого воина есть своя история

Она тесно связана с войной, ранениями и часто балансировкой между жизнью и смертью. Лучшего психологического восстановления, чем такие соревнования, трудно придумать.

Лейтенант Максим Схабюк сказал, что это хорошая психологическая и моральная подготовка для военных после боевых действий.



Максим Схабюк / Скриншот из видео

"С каждым из них на Востоке была совсем другая ситуация. Там все твои побратимы превращаются в нечто большее, чем коллега. Ты доверял им свою жизнь и прежде всего знал, что отвечаешь за их жизнь", – сказал Схабюк.

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Украинская команда Игр воинов будет сформирована до 31 мая. Далеко не все участники отбора попадут в основной состав. Однако здесь нет скамейки запасных и аутсайдеров. Они уже всё доказали всем, а главное – самим себе.

Воля к победе у них в крови, а соревнования лишь добавляют сил двигаться вперед и знать, что новые победы – впереди!