Історія змагань

У травні 2013 року член королівської родини Великобританії принц Гаррі побував на турнірі Ігри воїнів у США. Своїм візитом в Орландо він хотів підтримати збірну Великобританії, яка брала участь у змаганнях. Побачене і почуте надзвичайно вразило Гаррі.

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Уже за рік у Лондоні він провів перші Invictus Games. З того часу Ігри нескорених стали дуже популярними. США, Канада, Нідерланди та Австралія – географія змагань постійно розширюється.



Принц Гаррі на Іграх нескорених / Фото EPA

Якщо Ігри нескорених в нас вже відомі, то Ігри воїнів тільки розпочинають свій шлях в Україні. Проте саме вони є першоосновою ідеї підтримки поранених військових.

Відбіркові змагання у Києві

Відбіркові змагання, які пройшли у Києві, зібрали на різних спортмайданчиках понад 200 учасників. Це ветерани та чинні військові, які отримали поранення під час бойових дій на Сході України.

2 дні, 6 локацій. Це не тільки найбільші ветеранські змагання в Україні, це найбільші змагання з адаптивних видів спорту взагалі,

– сказала координаторка Ігор воїнів та Ігор нескорених в Україні Оксана Горбач.

Братерство та взаємна підтримка – це основна атмосфера турніру. "Учасники – вони дійсно неперевершені. Вони брали участь у бойових діях і демонструють свою силу, тому думаю, що змагання будуть дуже цікаві і завзяті", – зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Кожен з учасників демонструє свій характер і волю до перемоги. Прикордоннику Віктору Шинкаруку у змаганнях досвіду не займати. У 2017 році він разом з українською збірною вперше потрапив на Ігри нескорених. Тоді у канадському Торонто українські воїни показали високі результати.

Майже всі знайомі мені обличчя. Кожного приємно бачити, історію багатьох з них знаю, бойовий досвід. З кожним з них підтримуємо стосунки і спілкування,

– запевнив підполковник Віктор Шинкарук.

Суперники на спортмайданчику, проте побратими у звичайному житті. Ці хлопці цінують щирість та силу характеру. Їх об'єднує не лише захоплення спортом.

"В житті ми друзі, ми спілкуємося, ми телефонуємо один одному, цікавимося, дружимо сім'ями, підтримуємо дружні стосунки", – зауважив майор Дмитро Чабаненко.



Дмитро Чабаненко / Скриншот з відео

У кожного воїна є своя історія

Вона тісно пов’язана з війною, пораненнями та часто балансуванням між життям та смертю. Кращого психологічного відновлення, ніж такі змагання важко вигадати.

Лейтенант Максим Схабюк сказав, що це хороша психологічна та моральна підготовка для військових після бойових дій.



Максим Схабюк / Скриншот з відео

"З кожним з них на Сході була зовсім інша ситуація. Там всі твої побратими перетворюються у щось більше ніж колега. Ти довіряв їм своє життя і насамперед знав, що відповідаєш за життя їхнє", – сказав Схабюк.

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Українська команда Ігор воїнів буде сформована до 31 травня. Далеко не всі учасники відбору потраплять у основний склад. Проте тут немає лави запасних та аутсайдерів. Вони уже все довели усім, а головне – самим собі.

Воля до перемоги у них у крові, а змагання лише додають наснаги рухатись вперед і знати, що нові перемоги – попереду!