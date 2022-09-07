Отбросило россиян на север: в ISW рассказали о мощной атаке ВСУ возле Балаклеи и Вербовки

Аналитики ISW заявили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага у Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Российские оккупанты могли отойти на левый берег реки Северский Донец.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что ВСУ уже освободили Вербовку от российской оккупации. Случилось это, вероятно, 6 сентября.

В тему ВСУ освободили новые территории на Юге: подробности обещают впоследствии

Детали от ISW о ситуации в районах Балаклеи

На видео с геолокацией, которое опубликовали 6 сентября, видна украинская пехота на востоке Вербовки. Российские телеграмм-каналы и различные военные эксперты заявили, что ВСУ преуспели около Балаклеи, а оккупанты якобы разрушили неопределенные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее украинское продвижение.

В ISW добавили, что на изображениях за 6 сентября виден разрушенный российский мост через реку Средняя Балаклейка. Именно за ней, вероятно, проходит русская линия фронта в этом секторе. Кроме того, в соцсетях сообщили, что 6 сентября российские войска отступили с блокпостов в 6 километрах к западу от Балаклеи.

Аналитики считают, что оккупанты могут уже не удерживать свои предыдущие позиции в Байраке и Новой Гусаровке на правом берегу Северского Донца. Они могли отойти еще в конце августа.

Российские войска взорвали мост через реку Северский Донецк возле Байрака в неустановленную дату. Деятельность по разрушению мостов свидетельствует о плановом отводе россии. Генштаб Украины 6 сентября сообщил, что россияне нанесли авиаудары по Байраку, указывая на то, что украинские силы могли продвинуться в этом районе,

– говорится в сообщении.

У ВСУ будут новые возможности для контратак

Атака Балаклеи, по данным аналитиков, была вызвана тем, что россияне решили передислоцироваться в Херсонскую область для усиления своих позиций там. Так что ВСУ поймали удачный момент. Теперь отступление захватчиков, вероятно, создаст возможность для украинских контратак на Харьковщине.

Что этому предшествовало

6 сентября российские пропагандисты заявили, что их военные попали в оцепление в Балаклее. Связаться с оккупантами они не могут.

В Генштабе об успехах и боях у Балаклеи пока ничего не говорили.

На сайте Балаклейского городского совета заявили, что ждут официального подтверждения об увольнении населенных пунктов.

Смотрите больше – первое видео с Вербовки: