Отца, которого с сыном унесло в море в Лазурном, нашли аж в Крыму

В оккупированном Крыму обнаружили тело львовянина, который исчез с 8-летним сыном на море возле Лазурного. Ребенка нашли почти сразу.

Тело мужчины отнесло вплоть до Черноморского. Исчез он 19 августа в акватории острова Джарылгач.

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Что известно о трагедии

Во время купания мужчину и его сына унесло в море из-за сильного ветра. Мальчика спасатели нашли в тот день. Его вытащили на берег и пытались откачать, но было поздно.

Семья приехала на отдых из Львова. У мужчины осталась жена и двое малышей.

Текст поста Иванны Кирилич:

Друзья, прошу помощи... Нашли тело отца Качмар Михаила (в Крыму), который утонул в море с сыном в Херсонской области. 19 августа возле острова Джарылгач, вблизи пгт Лазурное Скадовского района.

Просим Вашей помощи для семьи: 4441 1144 5072 0246 Притула Марьяна Ярославовна (родная сестра Ирины Качмар). В назначении платежа пишите – для Ирины Качмар.



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