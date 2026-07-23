В Хмельницкой области сотрудники ТЦК пристегнули отца военнослужащего наручниками к автомобилю

В социальных сетях распространяется видео, на котором представители ТЦК жестоко обращаются с 61-летним мужчиной. Свою реакцию высказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инцидент произошел в поселке Лехновка в Хмельницкой области во время мероприятий, связанных с мобилизацией. Об этом омбудсмен сообщил в соцсетях.

Что известно о скандале с ТЦК в Лехновке?

На обнародованном видео видно, что мужчину пытаются силой затащить в микроавтобус. На другом кадре он уже лежит на траве, прикованный наручниками к автомобилю. Сообщается, что к гражданину также применили газовый баллончик.

"Силовая" мобилизация в поселке Лехновка: смотрите видео

По словам Лубинца, об этом вопиющем случае рассказал сын пострадавшего, который в настоящее время проходит службу в ВСУ. Известно, что мужчина был вынужден обратиться к врачу, поскольку получил телесные повреждения.

Лубинец подчеркнул, что взял это дело под личный контроль. Его представительница в Хмельницкой области Оксана Кизаева уже обратилась в ГБР и Военную службу правопорядка для проверки изложенных фактов.

Кроме того, представитель омбудсмена в секторе безопасности и обороны Юрий Ковбаса направил официальные запросы в Министерство обороны, Генштаб ВСУ и Главное управление ВСП.

По словам Лубинца, от Главного управления Военной службы правопорядка также требуют провести служебную проверку в отношении возможного превышения полномочий сотрудниками ТЦК и СП.

Если будут выявлены признаки административного или уголовного правонарушения, виновных должны привлечь к ответственности в соответствии с законом.

Лубинец подчеркнул, что каждый такой случай усиливает общественный спрос на прозрачность и законность в ходе мобилизации. По его мнению, недостаточно реагировать лишь на отдельные инциденты – нужно окончательно отказаться от практик, сложившихся при предыдущем руководстве Минобороны.

Ранее омбудсмен рассказывал, что в прошлом году в Харькове сотрудники ТЦК избили адвоката, которая приехала защищать мобилизованного клиента. Женщина получила тяжкие травмы, перенесла операцию, прошла реабилитацию и в итоге получила III группу инвалидности.

По словам омбудсмена, виновного до сих пор не установили, а расследование затянулось. Из-за этого адвокат обратилась в Европейский суд по правам человека.