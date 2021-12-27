Собака начала себя агрессивно вести во время того, как мальчик с ней играл. Причина такого поведения животного неизвестна.

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Бабушка пыталась спасти внука от собаки

Известно, что собака не принадлежала семье погибшего ребенка. Животное жило в доме, за которым родственники мальчика присматривали. Сначала он спокойно играл с собакой на заднем дворе дома. Однако вдруг собака набросилась на ребенка и принялась его кусать.

Ко вниманию! Бабушка мальчика вместе с соседом пытались успокоить собаку и спасти ребенка. Во время инцидента от животного пострадала и сама женщина.

Мальчика отправили в местную больницу. От полученных травм он скончался. Собаку же изъяли и передали местному приюту. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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