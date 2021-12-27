Собака почав себе агресивно поводити під час того, як хлопчик із ним грався. Причина поведінки тварини невідома.
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Відомо, що собака не належав сім'ї загиблої дитини. Тварина жила в будинку, за яким родичі хлопчика наглядали. Спочатку він спокійно грався із собакою на задньому дворі будинку. Проте раптом собака накинувся на дитину й почав її кусати.
Дитину відправили до місцевої лікарні. Від отриманих травм він помер. Собаку ж вилучили та передали місцевому притулку. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
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