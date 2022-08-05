Отчет Amnesty International об Украине мог готовить агент России, – экс-сотрудник СБУ

Amnesty International обнародовала скандальный отчет о так называемых "нарушениях" ВСУ. В нем говорится, что украинские военные якобы нарушают международное право. Украинский офис этой организации не участвовал в подготовке этого отчета. А эксперты полагают, что его мог подготовить агент России.

Об этом 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Его интересует то, почему именно сейчас появился этот отчет и кто именно его готовил.

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По его словам, там же должен быть человек или группа людей, кто готовил это. Надо спросить у них, что они имели в виду єтим отчетом.

Помните историю, когда бразилец пытался устроиться в Гаагский суд, но оказалось, что он россиянин под прикрытием и сотрудник российской разведки. Возможно, такой агент и участвовал или инициировал подготовку такого отчета,

– предположил экс-работник СБУ.

По его мнению, возможно именно по этой причине организация Amnesty International молчит о российских преступлениях в войне против Украины. "Я не хочу винить их, не имею доказательств, но определенные факторы указывают на искусственность этого отчета и неслучайность", – ответил он.

Ступак говорит, что организация все время молчала о российских действиях, а теперь вспомнила об украинцах.

"Вспомните, сколько было кипиша, когда одному несчастному россиянину в плену выстрелили в ногу. То есть на нас обращают повышенное внимание, а на то, что делает россия, закрывают глаза. Поэтому здесь нужно разбираться", – отметил он.

Экс-работник СБУ надеется, что международные организации и европейское общество обратит на это внимание. "Но я понимаю, что от Amnesty International не нужно ждать публичного раскаяния", – сказал он.

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