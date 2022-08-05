Отчет Amnesty International об Украине мог готовить агент России, – экс-сотрудник СБУ
Amnesty International обнародовала скандальный отчет о так называемых "нарушениях" ВСУ. В нем говорится, что украинские военные якобы нарушают международное право. Украинский офис этой организации не участвовал в подготовке этого отчета. А эксперты полагают, что его мог подготовить агент России.
Об этом 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Его интересует то, почему именно сейчас появился этот отчет и кто именно его готовил.
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По его словам, там же должен быть человек или группа людей, кто готовил это. Надо спросить у них, что они имели в виду єтим отчетом.
Помните историю, когда бразилец пытался устроиться в Гаагский суд, но оказалось, что он россиянин под прикрытием и сотрудник российской разведки. Возможно, такой агент и участвовал или инициировал подготовку такого отчета,
– предположил экс-работник СБУ.
По его мнению, возможно именно по этой причине организация Amnesty International молчит о российских преступлениях в войне против Украины. "Я не хочу винить их, не имею доказательств, но определенные факторы указывают на искусственность этого отчета и неслучайность", – ответил он.
Ступак говорит, что организация все время молчала о российских действиях, а теперь вспомнила об украинцах.
"Вспомните, сколько было кипиша, когда одному несчастному россиянину в плену выстрелили в ногу. То есть на нас обращают повышенное внимание, а на то, что делает россия, закрывают глаза. Поэтому здесь нужно разбираться", – отметил он.
Экс-работник СБУ надеется, что международные организации и европейское общество обратит на это внимание. "Но я понимаю, что от Amnesty International не нужно ждать публичного раскаяния", – сказал он.
Ступак прокомментировал скандал с Amnesty International: видео
Что известно о скандальном отчете Amnesty International: главное
- Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права и угрозе гражданскому населению. В организации говорят, что украинские военные размещают свои позиции в гражданских объектах. Для таких выводов анализировали направления стрельбы российких военных.
- Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, что украинский офис Amnesty International не участвовал в подготовке циничного отчета об ВСУ.
- Зеленский подверг критике циничный отчет Amnesty International, который пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Украинский лидер заявил об аморальной избирательности организации.
- Также на упреки Amnesty International резко ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что заявление организации имеет признаки информационной операции против Украины.
- Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина – правовое государство, однако порочить свою армию она не позволит. Глава Минобороны констатировал, что зверское поведение – именно у российских оккупантов.
- А вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что не хочет давать оценку Amnesty International как организации. Однако их заявление – оскорбительное.