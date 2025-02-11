Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Там обнародовали ключевые выводы последних боев и показали карты столкновений в течение 10 февраля.

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Какая ситуация на фронтах в Украине и России

Противник продвинулся к украинскому выступлению в Курской области. Бои продолжались на северо-запад от Суджи в районе Погребков и Викторовки, на запад от Суджи в районе Свердликово и на юго-восток от Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

Оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали. В течение последних двух дней российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска.

Также враг атаковал на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали. Не было у них продвижения и возле Боровой. Ни одного подтвержденного успеха россиян не зафиксировали и на Лиманском направлении. Об активности на Херсонском направлении не сообщали.

Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Северском направлении, но никаких подтвержденных наступлений не сделали. Наступательные действия на Торецком и Кураховском направлениях для врага также оказались бесполезными.

Наземные атаки были к западу от Большой Новоселки вблизи Новоселки и Времовки, но россияне не продвинулись. Данных об изменениях на Пологовском направлении и в Запорожской области также нет.

В то же время россияне продвинулись на юг от населенного пункта Часов Яр Донецкой области, потому что в этом районе продолжались бои. Российские войска продолжали наземные атаки в Часовом Яру и к северо-востоку от Часового Яра вблизи Васюковки.

Где произошли боевые столкновения в Украине и России / Карты ISW