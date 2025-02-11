Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Там оприлюднили ключові висновки останніх боїв та показали карти зіткнень впродовж 10 лютого.

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Яка ситуація на фронтах в Україні та Росії

Противник просунувся до українського виступу в Курській області. Бої тривали на північний захід від Суджі в районі Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі в районі Свердлікового та на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки й Фанасіївки.

Окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Протягом останніх двох днів російські війська вели наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

Також ворог атакував на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Не було у них просування і біля Борової. Жодного підтвердженого успіху росіян не зафіксували й на Лиманському напрямку. Про активність на Херсонському напрямку не повідомляли.

Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Сіверському напрямку, але жодних підтверджених наступів не зробили. Наступальні дії на Торецькому та Курахівському напрямках для ворога також виявилися марними.

Наземні атаки були на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки та Времівки, але росіяни не просунулися. Даних про зміни на Пологівському напрямку та у Запорізькій області також немає.

Водночас росіяни просунулися на південь від населеного пункту Часів Яр Донецької області, бо в цьому районі тривали бої. Російські війська продовжували наземні атаки в Часовому Яру та на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки.

Де відбулися бойові зіткнення в Україні та Росії / Карти ISW