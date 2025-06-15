Оккупанты пытаются продвинуться на Днепропетровщину с 3 тактических направлений: карты и обзор ISW

Атаки врага на разных направлениях в Украине в течение 14 июня фиксировали американские аналитики. Они заметили продвижение оккупантов, но и успехи ВСУ так же.

В новом отчете ISW подчеркнул особую активность обеих армий возле Новопавловки. Выводы и карты Института изучения войны публикует 24 Канал. Смотрите также ISW оценил, как эскалация на Ближнем Востоке может помочь России в войне против Украины Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 15 июня В Курской области бои продолжались, наступали обе стороны, но изменений не зафиксировано. Активности в Белгородской области не было.

области бои продолжались, наступали обе стороны, но изменений не зафиксировано. Активности в Белгородской области не было. В Сумской области наступления оккупантов не имели успеха, на севере Харьковской области так же. На Купянском направлении, возле Боровой и Лимана тоже ситуация не изменилась. Не фиксировали перемещений фронта и на Северском направлении и в городе Часов Яр.

области наступления оккупантов не имели успеха, на севере Харьковской области так же. На Купянском направлении, возле Боровой и Лимана тоже ситуация не изменилась. Не фиксировали перемещений фронта и на Северском направлении и в городе Часов Яр. В то же время российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи еще от 8 июня свидетельствуют, что они незначительно прошли вдоль автомагистрали Т-0516 Торецк – Константиновка на северо-запад от Торецка и на юго-восток от Нелиповки.

направлении. Геолокационные видеозаписи еще от 8 июня свидетельствуют, что они незначительно прошли вдоль автомагистрали Т-0516 Торецк – Константиновка на северо-запад от Торецка и на юго-восток от Нелиповки. На Покровском направлении изменений не было, но российские войска продолжают иметь незначительные территориальные достижения к востоку от Новопавловки и пытаются продвинуться в Днепропетровскую область с трех тактических направлений. Как изменилась линия фронта за 14 июня / Карты ISW Геолокационные видеозаписи от 13 июня свидетельствуют, что они продвинулись в центральной части Орехового , это к востоку от Новопавловки , и, вероятно, захватили этот населенный пункт.

, это к востоку от , и, вероятно, захватили этот населенный пункт. Российские войска также продвинулись на юго-восток Днепропетровской области, чуть южнее Дачного , это к юго-востоку от Новопавловки. Хотя украинские войска, похоже, контратакуют в этом районе. Видео от 12 июня показывают, что они прошли в восточной Алексеевке, это на юго-восток от Новопавловки.

области, чуть южнее , это к юго-востоку от Новопавловки. Хотя украинские войска, похоже, контратакуют в этом районе. Видео от 12 июня показывают, что они прошли в восточной Алексеевке, это на юго-восток от Новопавловки. Об активности возле Великой Новоселки сообщений не было. Атаки россиян у Гуляйполя и на Запорожском направлении не привели к успеху. Наступательные операции врага к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста также были напрасными. Подытоживая, Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Новопавловки, а российские – вблизи Торецка и так же Новопавловки.