Чтобы остановить глобальное потепление, необходимы масштабные и быстрые меры по уменьшению выбросов парниковых газов. Климатическая система планеты определенно пострадала от человеческого воздействия.

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Это вызвало повышение температуры земной поверхности. Уровень мирового океана может подняться на 2 метра уже к концу века.

США расширяют санкции против Беларуси

Соединенные Штаты Америки расширяют санкции против режима Александра Лукашенко и его пособников. Соответствующий приказ президент Джо Байден издал 9 августа – в годовщину президентских "выборов" в Беларуси. В документе отмечается:

вредная деятельность белорусского режима;

притеснения демократии, прав человека и основополагающих свобод в Беларуси, в частности скрытые и репрессивные действия на сфальсифицированных президентских выборах и после них;

уничтожение политической оппозиции.

Новый пакет американских санкций содержит блокировку активов, визовые ограничения для членов белорусского правительства. Дополнительные санкции против Лукашенко ввели также в Великобритании и Канаде.

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Блинкен прокомментировал агрессию России в Черном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил особое внимание на вопрос агрессии России против Украины в Черном и Азовском морях во время своего выступления на заседании Совбеза ООН по безопасности судоходства. Участие в виртуальных дискуссиях принял и президент России Владимир Путин.

Годовщина начала агрессии России в Грузии

В годовщину начала российской военной агрессии против Грузии спикер Государственного департамента США Нед Прайс призвал Россию немедленно прекратить оккупацию страны. Он опубликовал видео в социальных сетях.

Российские войска 13 лет назад незаконно вторглись в Грузию, убили сотни мирных жителей и вынудили тысячи людей покинуть свой дом.

Отметим! До сих пор почти 20% Грузии оккупированы Россией.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 9 августа: смотрите видео