Аби зупинити глобальне потепління, необхідні масштабні і швидкі заходи зі зменшенням викидів парникових газів. Кліматична система планети безумовно постраждала від людського впливу.

До теми "Червоний код для людства": генсек ООН відреагував на звіт щодо змін клімату

Це спричинило підвищення температури земної поверхні. Рівень світового океану може піднятись на 2 метри вже до кінця століття.

США розширюють санкції проти Білорусі

Сполучені Штати Америки розширюють санкції проти режиму Олександра Лукашенка і його посібників. Відповідний наказ президент Джо Байден видав 9 серпня – у річницю президентських "виборів" у Білорусі. У документі наголошується на:

шкідливій діяльності білоруського режиму;

притисканнях демократії, прав людини та основоположних свобод у Білорусі, зокрема приховані та репресивні дії на сфальсифікованих президентських виборах та після них;

знищенні політичної опозиції.

Новий пакет американських санкцій містить блокування активів, візові обмеження для членів білоруського уряду. Додаткові санкції проти Лукашенка запровадили також у Великій Британії та Канаді.

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Блінкен прокоментував агресію Росії в Чорному морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернув особливу увагу на питання агресії Росії проти України у Чорному та Азовському морях під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН щодо безпеки судноплавства. Участь у віртуальних дискусіях взяв і президент Росії Володимири Путін.

Роковини від початку агресії Росії у Грузії

У роковини початку російської військової агресії проти Грузії речник Державного департаменту США Нед Прайс закликав Росію негайно припинити окупацію країни. Він опублікував відео у соціальних мережах.

Російські війська 13 років тому незаконно вторглися у Грузію, вбили сотні мирних жителів і примусили тисячі людей залишити свій дім.

Відзначимо! Досі майже 20% Грузії окуповані Росією.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 9 серпня: дивіться відео