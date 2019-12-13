Отчет о выполнении Украиной ассоциации с ЕС: Брюссель назвал достижения и проблемы

В Евросоюзе отметили прогресс Украины в принятии необходимых законов и акцентировали на необходимости дальнейшего реформирования. Главное внимание в ЕС уделили вопросам коррупции, энергетики и торговли.

ЕС опубликовал отчет о выполнении Украиной соглашения об ассоциации в 2019 году. В документе говорится о том, что в Украине приняли ряд важных законов и укрепили институты, как этого требует украинский народ. Теперь законодательство нужно внедрять в жизнь.

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Коррупция

В сфере борьбы с коррупцией 5 сентября начал действовать Высший антикоррупционный суд. Его работа очень важна, потому что до сих пор никакие чиновники не были осуждены за коррупцию.

Незаконное обогащение повторно криминализировали, приняв законы о возобновлении деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и о защите информаторов.

В планах – привлечение к уголовной ответственности виновников мошенничества в Приватбанке. Незавершенным остается взыскание якобы разворованных денег.

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Энергетика

В ЕС приветствуют принятие закона об анбандлинге. Однако реализация реформы электроэнергетики остается сложной в действующей структуре рынка.

Начал деятельность Фонд по энергоэффективности, который создали при поддержке 104 миллионов евро от ЕС.

Торговля

Торговля Украины с ЕС продолжала возрастать. ЕС является главным экспортером на рынке Украины. Экономика растет, финансы и банковский сектор стабилизировались.

Однако в ЕС призывают совершенствовать деловой климат. Создавать условия для инвестирования в украинскую экономику. Это возможно путем верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Экономические и отраслевые реформы принесли заметные достижения, такие как законодательство о бюджете, таможне, дерегуляция рынка, государственные закупки и здравоохранение, хотя последняя продвигалась медленнее. В сфере прав интеллектуальной собственности реформы оставались ограниченными,

– говорится в отчете.

Отчет подготовлен к очередному заседанию Совета ассоциации Украина–ЕС. Оно состоится 28 января 2020 года в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2021 году произойдет обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Это важная задача действующей власти.

Что известно о соглашении об ассоциации с ЕС?Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом – соглашение, которое позволяет подписавшим сторонам перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции.



Соглашение было подписано в два этапа: политическая часть 21 марта 2014, а экономическая – 27 июня того же года. Оно вступило в силу 1 сентября 2017 года.



Неподписание соглашения беглым президентом Януковичем стало предпосылкой к выходу Евромайдана, который в итоге превратился в Революцию Достоинства.