Звіт про виконання Україною асоціації з ЄС: Брюссель назвав досягнення та проблеми
В Євросоюзі відзначили прогрес України у прийнятті необхідних законів та акцентували на необхідності подальшого реформування. Головну увагу в ЄС приділили питанням корупції, енергетики та торгівлі.
ЄС опублікував звіт про виконання Україною угоди про асоціацію у 2019 році. У документі йдеться про те, що в Україні прийняли низку важливих законів та зміцнили інституції, як цього вимагає український народ. Тепер законодавство потрібно впроваджувати в життя.
Читайте також: У 2020 році Україна стане однією з головних тем у Раді ЄС
Корупція
- У сфері боротьби з корупцією 5 вересня почав діяти Вищий антикорупційний суд. Його робота є дуже важливою, бо досі жодні високопосадовці не були засуджені за корупцію.
- Незаконне збагачення повторно криміналізували, прийнявши закони про відновлення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та про захист інформаторів.
- У планах – притягнення до кримінальної відповідальності винуватців шахрайства в Приватбанку. Незавершеним залишається стягнення нібито розкрадених грошей.
Зверніть увагу: Фінансова допомога ЄС: Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії
Енергетика
- В ЄС вітають прийняття закону про анбандлінг.
- Однак реалізація реформи електроенергетики залишається складною у чинній структурі ринку.
- Розпочав діяльність Фонд з енергоефективності, який створили за підтримки 104 мільйонів євро від ЄС.
Торгівля
- Торгівля України з ЄС продовжувала зростати. ЄС є головним експортером на ринку України. Економіка зростає, фінанси та банківський сектор стабілізувалися.
- Однак в ЄС закликають удосконалювати ділового клімату. Створювати умови для інвестування в українську економіку. Це можливе через верховенство закону та боротьбу з корупцією.
Економічні та галузеві реформи принесли помітні досягнення, такі як законодавство про бюджет, митниці, дерегуляція ринку, державні закупівлі та охорона здоров'я, хоча остання просувалася повільніше. У сфері прав інтелектуальної власності реформи залишалися обмеженими,
– йдеться у звіті.
Звіт підготовлений до чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Воно відбудеться 28 січня 2020 року в Брюсселі.
Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це важливе завдання чинної влади.
Що відомо про угоду про асоціацію з ЄС? Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – угода, яка дає змогу сторонам-підписантам перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.
Угоду було підписано у два етапи: політичну частину 21 березня 2014-го, а економічну – 27 червня того ж року. Вона набула чинності 1 вересня 2017 року.
Непідписання угоди президентом-втікачем Януковичем стало передумовою до виходу Євромайдану, який у підсумку перетворився на Революцію Гідності.