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      Звіт про виконання Україною асоціації з ЄС: Брюссель назвав досягнення та проблеми

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      Звіт про виконання Україною асоціації з ЄС / prostir.ua

      В Євросоюзі відзначили прогрес України у прийнятті необхідних законів та акцентували на необхідності подальшого реформування. Головну увагу в ЄС приділили питанням корупції, енергетики та торгівлі.

      ЄС опублікував звіт про виконання Україною угоди про асоціацію у 2019 році. У документі йдеться про те, що в Україні прийняли низку важливих законів та зміцнили інституції, як цього вимагає український народ. Тепер законодавство потрібно впроваджувати в життя. 

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      Корупція

      • У сфері боротьби з корупцією 5 вересня почав діяти Вищий антикорупційний суд. Його робота є дуже важливою, бо досі жодні високопосадовці не були засуджені за корупцію.
      • Незаконне збагачення повторно криміналізували, прийнявши закони про відновлення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та про захист інформаторів. 
      • У планах – притягнення до кримінальної відповідальності винуватців шахрайства в Приватбанку. Незавершеним залишається стягнення нібито розкрадених грошей.  

      Зверніть увагу: Фінансова допомога ЄС: Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії

      Енергетика

      • В ЄС вітають прийняття закону про анбандлінг.
      • Однак реалізація реформи електроенергетики залишається складною у чинній структурі ринку.
      • Розпочав діяльність Фонд з енергоефективності, який створили за підтримки 104 мільйонів євро від ЄС.

      Торгівля

      • Торгівля України з ЄС продовжувала зростати. ЄС є головним експортером на ринку України. Економіка зростає, фінанси та банківський сектор стабілізувалися.
      • Однак в ЄС закликають удосконалювати ділового клімату. Створювати умови для інвестування в українську економіку. Це можливе через верховенство закону та боротьбу з корупцією.

      Економічні та галузеві реформи принесли помітні досягнення, такі як законодавство про бюджет, митниці, дерегуляція ринку, державні закупівлі та охорона здоров'я, хоча остання просувалася повільніше. У сфері прав інтелектуальної власності реформи залишалися обмеженими,
      – йдеться у звіті.

      Звіт підготовлений до чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Воно відбудеться 28 січня 2020 року в Брюсселі. 

      Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це важливе завдання чинної влади.

      Що відомо про угоду про асоціацію з ЄС? Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – угода, яка дає змогу сторонам-підписантам перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

      Угоду було підписано у два етапи: політичну частину 21 березня 2014-го, а економічну – 27 червня того ж року. Вона набула чинності 1 вересня 2017 року.

      Непідписання угоди президентом-втікачем Януковичем стало передумовою до виходу Євромайдану, який у підсумку перетворився на Революцію Гідності.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Корупція Новини політики Євросоюз Угода про асоціацію Торгівля Енергетика
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