Звіт про виконання Україною асоціації з ЄС: Брюссель назвав досягнення та проблеми

В Євросоюзі відзначили прогрес України у прийнятті необхідних законів та акцентували на необхідності подальшого реформування. Головну увагу в ЄС приділили питанням корупції, енергетики та торгівлі.

ЄС опублікував звіт про виконання Україною угоди про асоціацію у 2019 році. У документі йдеться про те, що в Україні прийняли низку важливих законів та зміцнили інституції, як цього вимагає український народ. Тепер законодавство потрібно впроваджувати в життя.

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Корупція

У сфері боротьби з корупцією 5 вересня почав діяти Вищий антикорупційний суд. Його робота є дуже важливою, бо досі жодні високопосадовці не були засуджені за корупцію.

Незаконне збагачення повторно криміналізували, прийнявши закони про відновлення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та про захист інформаторів.

У планах – притягнення до кримінальної відповідальності винуватців шахрайства в Приватбанку. Незавершеним залишається стягнення нібито розкрадених грошей.

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Енергетика

В ЄС вітають прийняття закону про анбандлінг.

Однак реалізація реформи електроенергетики залишається складною у чинній структурі ринку.

Розпочав діяльність Фонд з енергоефективності, який створили за підтримки 104 мільйонів євро від ЄС.

Торгівля

Торгівля України з ЄС продовжувала зростати. ЄС є головним експортером на ринку України. Економіка зростає, фінанси та банківський сектор стабілізувалися.

Однак в ЄС закликають удосконалювати ділового клімату. Створювати умови для інвестування в українську економіку. Це можливе через верховенство закону та боротьбу з корупцією.

Економічні та галузеві реформи принесли помітні досягнення, такі як законодавство про бюджет, митниці, дерегуляція ринку, державні закупівлі та охорона здоров'я, хоча остання просувалася повільніше. У сфері прав інтелектуальної власності реформи залишалися обмеженими,

– йдеться у звіті.

Звіт підготовлений до чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Воно відбудеться 28 січня 2020 року в Брюсселі.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це важливе завдання чинної влади.

Що відомо про угоду про асоціацію з ЄС? Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – угода, яка дає змогу сторонам-підписантам перейти від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.



Угоду було підписано у два етапи: політичну частину 21 березня 2014-го, а економічну – 27 червня того ж року. Вона набула чинності 1 вересня 2017 року.



Непідписання угоди президентом-втікачем Януковичем стало передумовою до виходу Євромайдану, який у підсумку перетворився на Революцію Гідності.