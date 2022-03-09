Отдайте ее матери, чей сын погиб в этой войне, – астронавт из США вернул Медведеву медаль

Американский астронавт Скотт Келли решил вернуть медаль российскому политику Дмитрию Медведеву. Он возмущен действиями, которые совершает Россия.

Келли посоветовал отдать награду маме сына, погибшего в войне с Украиной. Астронавт назвал эту войну несправедливой.

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"Господин Медведев, я возвращаю вам российскую медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вы мне вручили", – заявил Келли.

Пожалуйста, отдайте ее русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне,

– добавил астронавт.

Он подчеркнул, что пришлет медаль по почте в посольство России в Вашингтоне.

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