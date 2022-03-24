Выдали оружие в поезде и погнали в бой: ВСУ взяли в плен двух мобилизованных на Луганщине

Российские военные массово сдаются в плен бойцам ВСУ и территориальной обороны, однако принудительно мобилизованные захватчиками жители квазиреспублик почти не имеют возможности сложить оружие. Террористы гонят их в бой под контролем контрактников и расстрельных отрядов.

Днем 24 марта в Херсонской области украинские защитники взяли в плен двух вооруженных злоумышленников в форме ВС РФ. Как оказалось, задержанные – жители временно оккупированных территорий Луганской области Евгений Сабурский и Николай Максимов. Обеих принудительно мобилизовали в захватнические войска в конце февраля.

Смотрите также Путин намерен создать военные лагеря для подростков и отправлять их на войну

Оба мужчины говорят, что не собирались воевать, но их угрозами заставили российские оккупанты.

Пытался пойти на больничный

По словам одного из задержанных, 31-летнего жителя поселка Родаково Луганской области, его пытались мобилизовать еще 18 февраля на предприятии, где работал мужчина.

Он пытался взять больничный, чтобы уйти от службы, однако оккупационная администрация приказала закрывать больничные и мобилизовывать даже больных.

После этого мужчину поймали на улице и на автобусе отправили на базу в Луганском университете.

Оттуда мобилизованных этапировали в Макеевку Донецкой области и переправили в Донецк, где будущие воины жили 5 суток в нечеловеческих условиях.

Впоследствии принудительно мобилизованных через Иловайск перебросили на юг Украины.

Никаких объяснений никому террористы не давали. Говорили, везут на учения.

Когда же в поезде во время поездки в Херсонскую область мужчинам раздали оружие, те поняли, что им придется участвовать в боевых действиях. Никакой подготовки для этого они не проходили. Пленные говорят, что воевать они не хотят, а также призывали всех не верить в то, что в Украине правят нацисты.

Кроме того, Максимов рассказал, что российские пропагандистские телеканалы постоянно показывают, как бойцы полка "Азов" якобы расстреливают зеленые коридоры.

Смотрите видео допроса принудительно мобилизованных жителей Луганской области: