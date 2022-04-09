Отдельные подразделения армии России до сих пор остаются в Беларуси, – Генштаб
9 апреля 2022 , 07:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе сообщили, что на Полесском направлении активные действия враг не ведет. Отдельные подразделения, которые оккупанты вывели из Украины, находятся в Беларуси.
Также известно, что захватчики пытаются перегруппировать свои войска. Поэтому они их перемещают.
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Враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил россии в Белгородске и Воронежской области,
– говорят в Генштабе.
Также там подчеркивают, что наши защитники контролируют ситуацию и защищают нас.
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