Отдельные подразделения армии России до сих пор остаются в Беларуси, – Генштаб

9 апреля 2022 , 07:37
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что на Полесском направлении активные действия враг не ведет. Отдельные подразделения, которые оккупанты вывели из Украины, находятся в Беларуси.

Также известно, что захватчики пытаются перегруппировать свои войска. Поэтому они их перемещают.

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Враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил россии в Белгородске и Воронежской области,
– говорят в Генштабе.

Также там подчеркивают, что наши защитники контролируют ситуацию и защищают нас.

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Автор: Оксана Княжик