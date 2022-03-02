На отдельных участках фронта врага оттеснили к российской границе.
Источник:фейсбук 93-й ОМБр "Холодный Яр"
Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. У захватчика забрали много техники.
Украинские защитники дают россиянам достойный отпор. О своих успехах в этом утром 2 марта сообщили военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Вместо этого Моральный дух оккупантов стремительно снижается из-за ВСУ, – Генштаб
Россиян оттесняют к границам
Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией,
– отметили в бригаде.
Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Украинские защитники пообещали рассказать детали и обнародовать фото позже.
Напомним, эксперты заявляют, что моральный дух россиян очень низок. Враг, чтобы запугать мирное население, которое мужественно с Вооруженными силами сопротивляется, продолжает обстреливать гражданские объекты.
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