Таким признанием поделился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он рассказал, как Аристов получал допуск на поездку за границу.

Смотрите также Выехавший "на лечение отца" Скандальный Дубинский засветился с девушкой в Испании

Аристов просился в Вильнюс

Арахамия рассказал, что Аристов брал в "Слуге народа" допуск на поездку в Вильнюс. Там заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке встречался с представителями оборонного комитета Литвы. Во время визита он публиковал фотографии с "рабочих встреч", поэтому в "Слуге народа" не возникло никаких подозрений.

И если бы не было журналистского расследования, мы бы ничего и не знали. Трудно даже представить, что у кого хватит ума в такое сложное для страны время ездить на Мальдивы. Это искренне возмутило многих коллег из фракции,

– признался Арахамия.

Он также подчеркнул, что в настоящее время градус в обществе сильно повысился, поэтому люди очень остро реагируют на такие скандалы. В Украине продолжается полномасштабная война, многие потеряли близких, работу, имущество, а такие поступки нардепов возмутительны для всех.

"У нас есть сотни людей, которые совершили подвиги на территории парламентской дипломатии, внесли огромный вклад для получения Украиной оружия, денег и так далее. Но какой-то депутат позволяет себе ездить на Мальдивы, тогда как другие депутаты за свой счет ездят в командировку и выбивают какие-то вещи для нашей страны", – заявили в "Слуге народа".

Скандал с Аристовым: что известно