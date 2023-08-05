Таким зізнанням поділився голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він розповів, як Арістов отримував допуск на поїздку за кордон.
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Арістов просився до Вільнюса
Арахамія розповів, що Арістов брав у "Слузі народу" допуск на поїздку до Вільнюса. Там заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зустрічався з представниками оборонного комітету Литви. Під час візиту він публікував світлини з "робочих зустрічей", тому в "Слузі народу" не виникло жодних підозр.
І якби не було журналістського розслідування, ми нічого б і не знали. Важко навіть уявити, що в когось вистачить розуму в такий складний для країни час їздити на Мальдіви. Це щиро обурило багатьох колег із фракції,
– зізнався Арахамія.
Він також наголосив, що нині градус у суспільстві сильно підвищився, тому люди дуже гостро реагують на такі скандали. В Україні триває повномасштабна війна, багато людей втратили близьких, роботу, майно, а такі вчинки нардепів є обурливими для всіх.
"У нас є сотні людей, які здійснили подвиги на терені парламентської дипломатії, зробили величезний внесок для отримання Україною зброї, грошей тощо. Але якийсь депутат дозволяє собі їздити на Мальдіви, тоді як інші депутати власним коштом їздять у відрядження і вибивають якісь речі для нашої країни", – заявили у "Слузі народу".
Скандал з Арістовим: що відомо
- Наприкінці липня журналісти опублікували розслідування, у якому заявили, що нардеп Юрій Арістов відпочивав на Мальдівах. Його помітили у готелі, де один номер коштує щонайменше 100 тисяч гривень за добу.
- У той же день, 25 липня, до Верховної Ради надійшла заява від Арістова про складання депутатських повноважень.
- Після цього СБУ і ДБР провели обшуки в Арістова. У межах відкритого кримінального провадження слідчі встановлювали, як нардеп зміг опинитися на відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.
- Нині Верховна Рада підтримала припинення депутатських повноважень Юрія Арістова. За таке рішення проголосували 320 нардепів.