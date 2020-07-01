Один из самых популярных пляжей Одессы "Аркадия" загрязнен мусором. На бесплатном участке пляжа зафиксировали на фото поломанные деревянные конструкции, пластиковый мусор и стеклянные бутылки.

"Бесплатная Аркадия". Так мало осталось бесплатных участков для отдыха в "Аркадии". Вот, в каком они состоянии сегодня", – сообщили в телеграм-канале издания "Думская".

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Напомним, что 15 июня от одесской Госпотребслужбы появилась информация с рекомендациями временно не купаться в море на "Аркадии", "Ланжероне", "Дельфине", 13 станции Большого Фонтана до особого распоряжения. Все потому, что на этих пляжах вода не соответствовала санитарным нормам.

Тем временем к одесскому побережью снова прибивает водоросли Nodularia spumigena, которые гниют, окрашивают морскую воду в ярко-зеленый цвет и придают ей острый неприятный запах. Об этом сообщило издание "Думская".

Чрезвычайники Одесской области рекомендуют не купаться в такой воде, а также не вылавливать возле побережья рыбу и мидии.



Водоросли возле пляжа в Одессе / Фото "Думская"

Заметим, что несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в Одессе на выходных 27 – 28 июня зафиксировали толпы посетителей на пляжах и в клубах. По словам журналистки Ольги Баклаженко, в городе фактически не контролируют эту ситуацию. Люди не придерживаются социальной дистанции, а мэрия вряд ли рассматривает какие-то соответствующие меры.