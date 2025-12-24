Такое происходит впервые: погода сорвала лыжный сезон в Карпатах

Обычно лыжный сезон на крупнейшем горнолыжном курорте Украины "Буковеле" начинается в конце ноября –в начале декабря. Впрочем, в этом году такого не произошло. Уже почти конец декабря, а снега до сих пор нет.

Искусственное оснежение без стабильных морозов не работает. Поэтому пока даты, когда лыжный сезон стартует на Буковеле, остаются неизвестны. Все зависит от погоды, передает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Как погода сорвала лыжный сезон в Украине?

Пока в Буковеле туристам могут предложить разве что альтернативный отдых: прогулки в горах, путешествия на колесе обозрения и катание на коньках.

Подобная ситуация и на других горных курортах, таких как Тростян и "Буковица".

На курортах Львовщины, в частности в Славском и на "Плае", снег есть только местами и его мало для открытия лыжных трасс.

Даже "Драгобрат" на Закарпатье, который традиционно открывается одним из первых благодаря высокогорью, остается без снежного покрова.

Прогноз похолодания в ближайшее время не обещает. Теплые зимы становятся системной проблемой для Карпат, поэтому курорты делают ставку на всесезонный отдых: SPA, гастротуризм, рекреацию.

К слову, новогодний отдых в Карпатах остается дорогим. Отели в Буковеле и Яремче практически полностью забронированы, а пакеты на празднование Нового года стоят десятки тысяч гривен. Например, 5-звездочный Radisson Blu Resort в Буковеле предлагает отдых за более 100 000 гривен.

