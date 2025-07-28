Пляж, где не спрятаться: россияне в шоке от отдыха в КНДР под наблюдением

Северная Корея открыла первый пляжный курорт для иностранцев, и первыми туристами стали россияне. Вместо спокойного отдыха их ждали постоянное сопровождение, подозрения относительно прослушивания и строгий контроль.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun. Северная Корея открыла свой первый пляжный курорт для иностранцев, и первыми "счастливыми" посетителями стали туристы из России.

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Отдых под пристальным наблюдением

Вместо беззаботного релакса – постоянная слежка, вероятное прослушивание и поезд-"призрак" только для 13 человек. Курорт Вонсан-Калма, который Ким Чен Ын торжественно открыл на месте бывшего ракетного полигона, стал новым символом "дружбы" между Пхеньяном и Москвой.

Российский блогер Дарья Зубкова рассказала, что весь их отдых проходил буквально под сопровождением.

Вас сопровождают везде... Даже на пляже кто-то ходил с нами,

– поделилась она.

По словам туристки, местные ведут себя приветливо, но не оставляют гостей наедине ни на миг.

Все это подается как часть сервиса, однако иллюзию "гостеприимства" разрушает информация о возможном прослушивании разговоров и мониторинг электронной переписки. По словам Дарьи, туристов предупредили: письма присылаются не с личной почты, а с адреса отеля, а работники спецслужб могут читать каждое сообщение.

Чего многие люди боятся – это какое-то прослушивание. Вероятнее всего, я думаю, что все это, видимо, есть, но мы просто не боялись, потому что нам нечего сказать такого, за что бы нас ругали,

– рассказала Зубкова.

Но само упоминание о слежке и прослушивании не добавляет расслабленности курортной атмосфере.

Курорт с прошлым

Курорт, рассчитан на 20 тысяч туристов, построили на берегу Японского моря – на месте, где раньше запускали ракеты. Белая пляжная полоса – искусственная. А сам комплекс имеет вид образцово-показательного объекта.

13 россиян стали первыми гостями. Но их поездка оказалась сплошной неожиданностью. Вместо заявленного перелета из Пхеньяна в Вонсан им внезапно устроили путешествие поездом, который запустили исключительно для них.

Мне даже было интересно ехать поездом, потому что впервые увидела, что горы, которые они рисуют на своих картинах, действительно существуют,

– вспомнила туристка Людмила.

Из окон они увидели настоящую жизнь Северной Кореи – скромные деревни и людей на полях.

Отель – не для всех

По прибытии оказалось, что запланированный отель заняли делегации и журналисты, которые сопровождали российского министра Лаврова. Туристов быстро переселили в другой отель. К тому же предупредили: с собой лучше брать кофе, чай и сахар, потому что фруктов не будет.

Дарья отметила, что еда в целом понравилась – утка, кролик, рыба, много мяса.

Они пытались нам угодить,

– рассказала она.

Сколько стоит такое удовольствие?

Базовая стоимость тура – около 76 тысяч гривен. Платить нужно наличными, и почти всю сумму сразу.

Несмотря на все трудности, часть туристов осталась довольна.

Море теплое, пляж чистый, еда вкусная, ее можно есть,

– отметила другая туристка Павла Гамбал.

Но этот "экзотический" отдых происходит на фоне громкого сближения Москвы с Пхеньяном. Ким Чен Ын открывает пляжи для россиян, а в это время Россия заключает с ним военные соглашения.