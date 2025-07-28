Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun. Північна Корея відкрила свій перший пляжний курорт для іноземців, і першими "щасливими" відвідувачами стали туристи з Росії.

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Відпочинок під пильним наглядом

Замість безтурботного релаксу – постійне стеження, ймовірне прослуховування та поїзд-"привид" лише для 13 осіб. Курорт Вонсан-Калма, який Кім Чен Ин урочисто відкрив на місці колишнього ракетного полігону, став новим символом "дружби" між Пхеньяном і Москвою.

Російська блогерка Дар'я Зубкова розповіла, що весь їхній відпочинок проходив буквально під супроводом.

Вас супроводжують скрізь… Навіть на пляжі хтось ходив з нами,

– поділилася вона.

За словами туристки, місцеві поводяться привітно, але не залишають гостей наодинці ні на мить.

Усе це подається як частина сервісу, однак ілюзію "гостинності" руйнує інформація про можливе прослуховування розмов і моніторинг електронної переписки. За словами Дар’ї, туристів попередили: листи надсилаються не з особистої пошти, а з адреси готелю, а працівники спецслужб можуть читати кожне повідомлення.

Чого багато людей бояться – це якесь прослуховування. Найімовірніше, я думаю, що все це, мабуть, є, але ми просто не боялися, бо нам нема чого сказати такого, за що б нас сварили,

– розповіла Зубкова.

Але сама згадка про стеження і прослуховування не додає розслабленості курортній атмосфері.

Курорт із минулим

Курорт, розрахований на 20 тисяч туристів, побудували на березі Японського моря – на місці, де раніше запускали ракети. Біла пляжна смуга – штучна. А сам комплекс має вигляд зразково-показового об’єкта.

13 росіян стали першими гостями. Але їхня поїздка виявилася суцільною несподіванкою. Замість заявленого перельоту з Пхеньяна до Вонсана їм раптово влаштували подорож поїздом, який запустили виключно для них.

Мені навіть було цікаво їхати поїздом, тому що вперше побачила, що гори, які вони малюють на своїх картинах, справді існують,

– пригадала туристка Людмила.

З вікон вони побачили справжнє життя Північної Кореї – скромні села та людей на полях.

Готель – не для всіх

Після прибуття виявилося, що запланований готель зайняли делегації та журналісти, які супроводжували російського міністра Лаврова. Туристів швидко переселили в інший готель. До того ж попередили: з собою краще брати каву, чай і цукор, бо фруктів не буде.

Дар’я зазначила, що їжа загалом сподобалась – качка, кролик, риба, багато м’яса.

Вони намагалися нам догодити,

– розповіла вона.

Скільки коштує таке задоволення?

Базова вартість туру – близько 76 тисяч гривень. Платити потрібно готівкою, і майже всю суму одразу.

Попри всі труднощі, частина туристів залишилась задоволеною.

Море тепле, пляж чистий, їжа смачна, її можна їсти,

– зазначила інша туристка Павла Гамбал.

Але цей "екзотичний" відпочинок відбувається на тлі гучного зближення Москви з Пхеньяном. Кім Чен Ин відкриває пляжі для росіян, а в цей час Росія укладає з ним військові угоди.