Отдых за границей летом 2020: новые правила для украинцев в условиях пандемии
Минздрав Украины 23 июня обнародовал список правил для тех, кто собирается на отдых за границу. Пандемия COVID-19 внесла изменения в планы украинцев на отпуска. Украинские туристы смогут выехать на иностранные курорты аж после 1 июля.
В пресс-службе Минздрава рассказали, что нужно сделать украинцам, чтобы отправиться в отпуск за границу.
Актуально Онлайн-карта для путешествий во времена пандемии: куда пускают украинцев
Новые правила для отдыха за границей
- Прежде всего украинцам нужно проверить сроки открытия границ интересующей страны, а также информацию о том, какие существуют правила для въезда иностранцев в условиях пандемии.
- В целях безопасности зарегистрироваться в системе "Друг", чтобы посольство Украины в другой стране могло оказать помощь в случае необходимости. Уведомлять госорганы о поездке не нужно.
- Если правилами той страны, в которую отправляется турист, установлено медицинское обследование, то его нужно будет пройти до поездки.
Правила отдыха за границей летом 2020 / Инфографика Минздрава
Если путешествие на автомобиле, то нужно
- проверить режим работы КПП на границе;
- проверить требования к въезду, ограничения и рекомендации по пандемии коронавируса тех стран, которые собираетесь посетить;
- оформить страховой полис для себя и семьи, "зеленую карту" на авто.
Правила путешествия автомобилем летом 2020 / инфографика Минздрава
К теме Туристам в Турции предлагают страховой полис от COVID-19: сколько стоит и где купить