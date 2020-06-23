Как отдыхать за границей в условиях пандемии коронавируса / AFP

Минздрав Украины 23 июня обнародовал список правил для тех, кто собирается на отдых за границу. Пандемия COVID-19 внесла изменения в планы украинцев на отпуска. Украинские туристы смогут выехать на иностранные курорты аж после 1 июля.