Як відпочивати за кордоном в умовах пандемії коронавірусу / AFP

МОЗ України 23 червня оприлюднив список правил для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Пандемія COVID-19 внесла зміни в плани українців на відпустки. Українські туристи зможуть виїхати на іноземні курорти аж після 1 липня.