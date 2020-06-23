Відпочинок за кордоном влітку 2020: нові правила для українців в умовах пандемії
МОЗ України 23 червня оприлюднив список правил для тих, хто збирається на відпочинок за кордон. Пандемія COVID-19 внесла зміни в плани українців на відпустки. Українські туристи зможуть виїхати на іноземні курорти аж після 1 липня.
У пресслужбі МОЗ розповіли, що потрібно буде зробити українцям, щоб відправитися у відпустку за кордон.
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Нові правила для відпочинку за кордоном
- Насамперед українцям потрібно перевірити терміни відкриття кордонів країни, що цікавить, а також інформацію про те, які існують правила в'їзду для іноземців в умовах пандемії.
- В цілях безпеки зареєструватися в системі "Друг", щоб посольство України в іншій країні могло надати допомогу в разі необхідності. Повідомляти держоргани про поїздку не потрібно.
- Якщо правилами тієї країни, в яку відправляється турист, встановлено медичне обстеження, то його потрібно буде пройти до поїздки.
Правила відпочинку за кордоном влітку 2020 / Інфографіка МОЗ
Якщо подорож на автомобілі, то потрібно
- перевірити режим роботи КПП на державному кордоні;
- перевірити вимоги до в'їзду, обмеження і рекомендації щодо пандемії коронавірусу країн, які збираєтеся відвідати;
- оформити страховий поліс для себе і сім'ї, "зелену карту" на авто.
Правила подорожі автомобілем влітку 2020 / Інфографіка МОЗ
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