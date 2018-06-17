Отдыхающих под Одессой напугал смерч
В воскресенье, 17 июня, на пляже в селе Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие заметили водяной необычный смерч.
Об этом сообщил председатель Килийского городского совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.
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Местные жители утверждают, что никто не пострадал. Отдыхающие наблюдали необычный водяной смерч издалека.
Смотрите видео: Смерч на берегу Черного моря
Источник: 24 Канал
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