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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отдыхающих под Одессой напугал смерч

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Необычный смерч напугал отдыхающих в Одессе
Необычный смерч напугал отдыхающих в Одессе / bojcenko

В воскресенье, 17 июня, на пляже в селе Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие заметили водяной необычный смерч.

Об этом сообщил председатель Килийского городского совета Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

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Местные жители утверждают, что никто не пострадал. Отдыхающие наблюдали необычный водяной смерч издалека.

Смотрите видео: Смерч на берегу Черного моря

 

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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