Трагическое купание: на отдыхе в Греции погибла судья из Черкасской области

Наталья Кирилюк работала в Смелянском горрайонном суде Черкасской области. Женщина утонула в Греции. Ей было 49 лет.

Наталья Кирилюк работала в должности с 2009 года. Сначала была судьей в Донецке, а потом ее перевели в Смелу.

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Трагический случай по предварительной информации произошел во время отдыха в Греции. Женщина пошла купаться и утонула.

"Ее жизненный путь – это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умения работать и желания помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом, – написали в суде.

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