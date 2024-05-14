Пулеметчик “Азова” Александр Гряник погиб 8 мая 2022 года в Мариуполе во время обороны города.
Смотрите также Мы были готовы, – "Спайдер" из "Азова" о вторжении России 24 февраля
Отец защитника организовывает походы в Карпаты второй год
Отец защитника Сергей Гряник организовывает восхождение на вершины Карпат в честь своего погибшего сына второй год подряд. Александр очень любил горы, и отец решил пройти маршрутами, которыми сходил в горы сын.
В 2023 году он вместе с группой неравнодушных поднялся на Говерлу. В этом году восхождение было запланировано на гору Хомяк. К инициативе присоединились 40 человек.
Восхождение на гору Хомяк: фото Алевтины Шевцовой
"Одновременно с восхождением все присутствующие в очередной раз напомнили об украинских военнопленных, которые уже 2 года удерживаются в российских застенках. Вечная память павшим. Свободу защитникам Мариуполя!"– написала журналистка Алевтина Шевцова.
В плену России находятся тысячи украинцев
- По состоянию на январь 2024 года в российском плену официально находится более 8 тысяч украинцев, а десятки тысяч – пропавшие без вести.
- Вопрос освобождения пленных обсудят на Саммите мира в Швейцарии 15–16 июня. Украина надеется вернуть всех бойцов, которые находятся в российском плену.
- В то же время бывшие пленные начали самостоятельную борьбу с Россией. Недавно украинец подал жалобу на россиян, что его пытали, в суд Аргентины. Подать ходатайство в суд на другом краю света мужчину заставила переполненность подобными делами киевских прокуратур.
- Россия также держит в заложниках более тысячи гражданских. Последних пленных оккупанты взяли в плен жителей Волчанской громады. Россияне держат их насильно в подвале.