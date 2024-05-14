Пулеметчик “Азова” Александр Гряник погиб 8 мая 2022 года в Мариуполе во время обороны города.

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Отец защитника организовывает походы в Карпаты второй год

Отец защитника Сергей Гряник организовывает восхождение на вершины Карпат в честь своего погибшего сына второй год подряд. Александр очень любил горы, и отец решил пройти маршрутами, которыми сходил в горы сын.

В 2023 году он вместе с группой неравнодушных поднялся на Говерлу. В этом году восхождение было запланировано на гору Хомяк. К инициативе присоединились 40 человек.

Восхождение на гору Хомяк: фото Алевтины Шевцовой

"Одновременно с восхождением все присутствующие в очередной раз напомнили об украинских военнопленных, которые уже 2 года удерживаются в российских застенках. Вечная память павшим. Свободу защитникам Мариуполя!"– написала журналистка Алевтина Шевцова.

В плену России находятся тысячи украинцев

  • По состоянию на январь 2024 года в российском плену официально находится более 8 тысяч украинцев, а десятки тысяч – пропавшие без вести.
  • Вопрос освобождения пленных обсудят на Саммите мира в Швейцарии 15–16 июня. Украина надеется вернуть всех бойцов, которые находятся в российском плену.
  • В то же время бывшие пленные начали самостоятельную борьбу с Россией. Недавно украинец подал жалобу на россиян, что его пытали, в суд Аргентины. Подать ходатайство в суд на другом краю света мужчину заставила переполненность подобными делами киевских прокуратур.
  • Россия также держит в заложниках более тысячи гражданских. Последних пленных оккупанты взяли в плен жителей Волчанской громады. Россияне держат их насильно в подвале.