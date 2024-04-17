Мужчина обвиняет одного оккупанта, имя которого ему известно, двух известных по позывным и других неназванных российских военных. Они лишили его свободы, били и пытали электрическим током с середины до конца 2022 года.

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Задержание, пытки и причастные лица

Истец попросил не называть его имя из-за опасений за семью, которая до сих пор на временно оккупированных территориях. Он утверждает, что его задержали на работе по наводке его начальника люди, руководившие местной тюрьмой на Юге Украины.

Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок. Это было невероятно больно, поэтому я потерял сознание. Мне повезло выжить. Многие люди до сих пор там,

- рассказал пострадавший в Буэнос-Айресе перед подачей заявления.

Минобороны России отказалось давать какие-либо комментарии для Reuters. Россияне отрицают любые военные преступления, называя обвинения предвзятым отношением Запада к России. Жалоба, содержащая почти 70 страниц материалов, основана на показаниях лиц, которые содержались вместе с истцом и выводах экспертов ООН.

Электрические провода, которыми пытали пострадавшего, прикрепляли к его уху и пальцу и пропускали через них ток. В камере площадью 10 квадратных метров держали до 20 заключенных.

Главный юридический советник по этому делу Ибрагим Олаби говорит, что пытки продолжались 20 дней, после чего мужчину отпустили без обвинений. Он сразу же сбежал на неоккупированные территории. Никаких деталей об истце, обвиняемых, время и место событий не раскрывают, чтобы это не повлияло на ход дела.

Этот иск – знаковое событие в российско-украинской войне

Если прокуроры примут это дело о преступлениях россиян в Украине, на что могут уйти месяцы, это станет первым делом, что будет рассматриваться за пределами Украины, Европы и США. По словам руководителя отдела военных преступлений Генпрокуратуры Украины Юрия Белоусова, аргентинское правосудие поможет рассмотреть часть из более 126 тысяч дел о военных преступлениях россиян с февраля 2022 года.

Благодаря опыту расследования дел бывшей военной диктатуры в 1980-х годах, аргентинцы стали лидерами в этой сфере и могут расследовать преступления, не связанные с их страной.

Что еще известно о преступлениях россиян на временно оккупированных территориях