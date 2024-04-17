Чоловік звинувачує одного окупанта, ім'я якого йому відоме, двох відомих за позивними та інших неназваних російських військових. Вони позбавили його волі, били та катували електричним струмом з середини до кінця 2022 року.

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Затримання, тортури та причетні особи

Позивач попросив не називати його ім'я через побоювання за сім'ю, яка досі на тимчасово окупованих територіях. Він стверджує, що його затримали на роботі по наводці його начальника люди, що керували місцевою в'язницею на Півдні України.

Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Застосовували електрошок. Це було неймовірно боляче, тому я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей і досі там,

— розповів постраждалий в Буенос-Айресі перед подачею заяви.

Міноборони Росії відмовилось давати будь-які коментарі для Reuters. Росіяни заперечують будь-які військові злочини, називаючи звинувачення упередженим ставленням Заходу до Росії. Скарга, що містить майже 70 сторінок матеріалів, заснована на свідченнях осіб, які утримувались разом з позивачем та висновках експертів ООН.

Електричні дроти, якими катували постраждалого, прикріплювали до його вуха та пальця і пропускали через них струм. В камері площею 10 квадратних метрів тримали до 20 ув'язнених.

Головний юридичний радник у цій справі Ібрагім Олабі говорить, що тортури тривали 20 днів, після чого чоловіка відпустили без звинувачень. Він одразу ж втік на неокуповані території. Жодних деталей про позивача, обвинувачених, час та місце подій не розкривають, щоб це не вплинуло на хід справи.

Цей позов – знакова подія в російсько-українській війні

Якщо прокурори приймуть цю справу про злочини росіян в Україні, на що можуть піти місяці, це стане першою справою, що розглядатиметься за межами України, Європи та США. За словами керівника відділу військових злочинів Генпрокуратури України Юрія Бєлоусова, аргентинське правосуддя допоможе розглянути частину з понад 126 тисяч справ про військові злочини росіян з лютого 2022 року.

Завдяки досвіду розслідування справ колишньої військової диктатури у 1980-х роках, аргентинці стали лідерами у цій сфері і можуть розслідувати злочини, не пов'язані з їх країною.

Що ще відомо про злочини росіян на тимчасово окупованих територіях