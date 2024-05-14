Кулеметник "Азову" Олександр Гряник загинув 8 травня 2022 року в Маріуполі під час оборони міста.
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Батько захисника організовує походи в Карпати другий рік
Батько захисника Сергій Гряник організовує сходження на вершини Карпат на честь свого загиблого сина другий рік поспіль. Олександр дуже любив гори, і батько вирішив пройти маршрутами, якими сходив у гори син.
У 2023 році він разом із групою небайдужих піднявся на Говерлу. Цьогоріч сходження було заплановане на гору Хом'як. До ініціативи долучилися 40 людей.
Сходження на гору Хом'як: фото Алевтини Шевцової
"Одночасно зі сходженням всі присутні вкотре нагадали про українських військовополонених, які вже 2 роки утримуються в російських катівнях. Вічна пам’ять полеглим. Свободу захисникам Маріуполя!" – написала журналістка Алевтина Шевцова.
У полоні Росії перебувають тисячі українців
- Станом на січень 2024 року у російському полоні офіційно перебуває понад 8 тисяч українців, а десятки тисяч – зниклі безвісти.
- Питання звільнення полонених обговорять на Саміті миру у Швейцарії 15–16 червня. Україна сподівається повернути всіх бійців, які перебувають у російському полоні.
- Водночас колишні полонені розпочали самостійну боротьбу із Росією. Нещодавно українець подав скаргу на росіян, що його катували, до суду Аргентини. Подати клопотання до суду на іншому краю світу чоловіка змусила переповненість подібними справами київських прокуратур.
- Росія також тримає у заручниках понад тисячу цивільних. Останніх полонених окупанти взяли у полон жителів Вовчанської громади. Росіяни тримають їх насильно у підвалі.