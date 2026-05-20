Нардепы призвали проверить поездки отца Ермака в Россию

Народные депутаты Украины призвали проверить поездки отца Андрея Ермака в Россию. По их словам, эти визиты происходили уже после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

Смотрите также "Это наша правовая позиция": адвокаты Ермака готовят апелляционную жалобу

Что известно о визитах отца Ермака в Россию?

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что любые контакты и встречи на территории России должны быть тщательно проверены.

Я считаю, что любые коммуникации с Российской Федерацией должны быть исследованы с точки зрения национальной безопасности. Мы же не знаем, зачем он туда летал,

– заявил Федиенко.

Также заместитель председателя фракции "Голос" Юлия Сирко отметила, что, вероятно, визит отца бывшего руководителя Офиса Президента в Россию имел "личный характер".

Она добавила, что детали обо всех поездках должны немедленно проверить правоохранители и заметила, что главное то, чтобы эти поездки не были связаны с передачей государственной информации.

Вниманию! Политолог Владимир Фесенко высказал мнение 24 Канала, что дело Ермака вызвало поляризацию общества и риски для рейтинга Зеленского, которые со временем только усилились. Политолог отметил, что в ноябре 2025 года президент Украины из-за истории с коррупцией Миндича потерял 10% рейтинга, но за короткое время его вернул, когда начал противостоять американскому "мирному плану".

Что известно о деле против Андрея Ермака?

Андрею Ермаку объявили подозрение в причастности к легализации 460 миллионов гривен, но его адвокат Игорь Фомин считает обвинение "безосновательным". Адвокат утверждает, что вручение подозрения было "неожиданным" и пообещал продолжать предоставлять правовую оценку действиям по делу.

Ермак получил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью залога. ВАКС определил сумму залога в 140 миллионов гривен, хотя прокуроры просили 180 миллионов.

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО 18 мая, его сопровождали охранники, которые ранее работали на мероприятиях с участием Зеленского.

Залог за Ермака составил 140 миллионов гривен, который внесли несколько человек, включая бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.