Про це повідомили в "Радіо Свобода".

Дивіться також "Це наша правова позиція": адвокати Єрмака готують апеляційну скаргу

Що відомо про візити батька Єрмака до Росії?

Депутат від фракції "Слуга Народу" Олександр Федієнко наголосив, що будь-які контакти та зустрічі на території Росії мають бути ретельно перевірені.

Я вважаю, що будь-які комунікації з Російською Федерацією повинні бути досліджені з точки зору національної безпеки. Ми ж не знаємо, навіщо він туди літав,

– заявив Федієнко.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко зазначила, що, ймовірно, візит батька колишнього керівника Офісу Президента до Росії мав "особистий характер".

Вона додала, що деталі про усі поїздки мають негайно перевірити правоохоронці та зауважила, що головне те, щоб ці поїздки не були пов'язані з передачею державної інформації.

До уваги! Політолог Володимир Фесенко висловив думку 24 Каналу, що справа Єрмака викликала поляризацію суспільства та ризики для рейтингу Зеленського, які з часом лише посилилися. Політолог зазначив, що у листопаді 2025 року президент України через історію з корупцією Міндіча втратив 10% рейтингу, але за короткий час його повернув, коли почав протистояти американському "мирному плану".

Що відомо про справу проти Андрія Єрмака?

Андрію Єрмаку оголосили підозру у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень, але його адвокат Ігор Фомін вважає звинувачення "безпідставним". Адвокат стверджує, що вручення підозри було "неочікуваним" і пообіцяв продовжувати надавати правову оцінку діям у справі.

Єрмак отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави. ВАКС визначив суму застави у 140 мільйонів гривень, хоча прокурори просили 180 мільйонів.

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО 18 травня, його супроводжували охоронці, які раніше працювали на заходах за участю Зеленського.

Застава за Єрмака склала 140 мільйонів гривень, яку внесли кілька осіб, включаючи колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва.