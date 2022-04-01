Об этом сам отец Александр Рыженко рассказал главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко. Известно, что российские оккупанты разыскивают его сына – Константина. Но, судя по всему, они не знают, где он находится.

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Отец Александр подтвердил, что они ищут его сына Константина. Вчера, 31 марта, они приехали с обысками в квартиру Рыженко: изъяли телефоны и технику, забрали еще одного сына Захара и угрожали, что следующий визит будет более жестким.

Отец спросил, почему они разыскивают Константина. Те ответили, что на нем якобы "много крови". Но надеются, что он будет с ними сотрудничать.

У меня спрашивали, из-за денег ли сын публикует свои материалы, или по убеждениям придерживается "националистических взглядов"? Ответили, что если Константин "за деньги, то быстро с ним найдут общий язык", – рассказал отец.

Отец вынужден скрываться

Сейчас мужчина прячется и не рискует звонить своим родным. В квартире осталась только 87-летняя бабушка Константина. Какова судьба его брата Захара – пока никто не знает.

Напомним, в Херсоне бесследно исчез журналист и активист Константин Рыженко. Это стало известно благодаря запланированному сообщению в телеграме, которое начиналось со слов: "Если вы это читаете, значит что-то случилось". Он постоянно откладывал его на день-два вперед. Ранее журналист рассказывал, что оккупанты специально его ищут.

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