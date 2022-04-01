Про це сам батько Олександр Риженко розповів голові Національної спілки журналістів України Сергію Томіленку. Відомо, що російські окупанти розшукують його сина – Костянтина. Але, судячи з усього, вони не знають, де він перебуває.

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Приїхало 2-3 автомобілі, у всіх були автомати

Батько Олександр підтвердив, що вони шукають його сина Костянтина. Вчора, 31 березня, вони приїхали з обшуками до квартири Риженків: вилучили телефони й техніку, забрали ще одного сина Захара та погрожували, що наступний візит буде значно жорсткішим.

Батько спитався, чому вони розшукують Костянтина. Ті відповіли, що на ньому нібито "багато крові". Але сподіваються, що він з ними співпрацюватиме.

У мене запитували, чи через гроші син публікує свої матеріали, чи за переконаннями дотримується "націоналістичних поглядів"? Відповіли, що якщо Костянтин "за гроші, то швидко з ним знайдуть спільну мову", – розповів батько.

Батько змушений переховуватися

Зараз чоловік переховується й не ризикує дзвонити своїм рідним. У квартирі залишилася лише 87-річна бабуся Костянтина. Яка доля його брата Захара – поки ніхто не знає.

Нагадаємо, у Херсоні безслідно зник журналіст та активіст Костянтин Риженко. Це стало відомо завдяки запланованому допису в телеграмі, який починався зі слів: "якщо ви це читаєте, значить щось трапилося". Він постійно відкладав його на день-два вперед. Раніше журналіст розповідав, що окупанти спеціально його шукають.

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