Отец пленного россиянина опроверг слова Путина, что в Украине не воюют срочники
Источник:"Медуза"
Глава Кремля и его пособники уверяют, что в войне против Украины не участвуют солдаты-срочники. Однако захваченные в плен русские военные и их родители говорят обратное.
Доказательством очередной лжи Путина является история русского пленника Дамура Мустафаева. Видео с ним впервые появилось в телеграм-канале "Ищи своих", где Украина публикует данные об попавших в плен оккупантах.
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В ролике солдат рассказывает, что якобы должен был ехать на "учения", но вместо этого его "обманом" отправили на войну в Украину. Оккупант попал в плен, когда его танк сломался на территории Черниговской области.
Ролик с признанием солдата увидел его отец – Собиржон Мустафаев. В комментарии изданию "Медуза" он подтвердил, что его сын должен быть на срочной службе, а на контракт он не шел.
Признание пленного Дамура Мустафаева: смотрите видео
По словам отца, в последний раз он контактировал с сыном 24 февраля – тогда ему сказали, что их отправляют на "обучение".
Он действительно срочник. Я не знаю, что случилось у них. Но он сказал, что контракт не подписывал. Хотя я был удивлен: за них могут подписываться или что-нибудь такое. Он говорил: "Они сами записали нас в контрактники",
– рассказал Собиржон Мустафаев.
При этом отец пленника признает, что Путин уверял, мол, российских срочников на войне против Украины нет. То же лживо утверждали и в Минобороны РФ.
Мустафаев-старший добавил, что его сын уже контактировал со своим братом. Он сообщил, что попал в плен, но к нему относятся гуманно. "Сын радуется, что жив", – подытожил Собиржон Мустафаев.
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