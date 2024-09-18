Кто из мужчин не получит отсрочку даже при наличии трех детей, объяснили специалисты Полтавского областного ТЦК и СП.

Смотрите также Как будут наказывать за уклонение от мобилизации: максимальные штрафы, кого могут посадить

Правовая справка. Основание получения отсрочки мужчинами, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет предусмотрено пунктом 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"В тексте закона указано: "кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца", – отметили в ТЦК.

Если не проживает вместе и не платит алименты

Также отец не имеет права на отсрочку, если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, поскольку в тексте закона содержится формулировка "на содержании которых находятся трое и более детей".

То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку – отец должен содержать своих детей, – добавили в центре коомплектации.

Воспитание приемных детей

Отмечается, что также не имеет права на отсрочку человек, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца.

"Каждый военнообязанный мужчина, который имеет право на отсрочку, обязательно ее получит. Для этого нужно лично подать заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета", – добавляют работники ТЦК.

Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабмина. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления.