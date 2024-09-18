Хто з чоловіків не отримає відстрочку навіть за наявності трьох дітей, пояснили фахівці Полтавського обласного ТЦК та СП.

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Правова довідка. Підстава отримання відстрочки чоловіками, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років передбаченя пунктом 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"У тексті закону вказано: "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці", – наголосили у ТЦК.

Якщо не проживає разом і не сплачує аліменти

Також батько не має права на відстрочку, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, оскільки у тексті закону міститься формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей".

Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку – батько повинен утримувати своїх дітей, – додали у центрі коомплектування.

Виховання прийомних дітей

Зазначається, що також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

"Кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати заяву на ім'я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку", – додають працівники ТЦК.

Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабміну. До заяви потрібно додати підтверджувальні документи, перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.