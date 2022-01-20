О состоянии Назарбаева, который в период 1990 – 2019 годов возглавлял Казахстан, узнали журналисты-расследователи OCCRP.
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Миллионные состояния Назарбаева
В расследовании говорится о том, что формально Назарбаев не является владельцем такого состояния. Однако он является учредителем этих организаций, поэтому, вероятно, контролирует и активы.
Журналисты сообщили о 4 благотворительных фондах. Назарбаев якобы начал их, находясь на посту президента Казахстана.
Активами, о которых пишут расследователи, могут быть
- банки в России, Казахстане и Киргизии,
- отели,
- телеканалы,
- торговые центры,
- фабрики,
- склады.
Кроме того, политик может владеть частным самолетом, который стоит не менее 100 миллионов долларов, полем для гольфа, облигациями и крупной суммой наличных денег.
Поскольку фонды не публикуют ежегодных отчетов, а часть их активов скрыта за секретными иностранными коммерческими структурами, мало кто знает, где эти миллиарды и куда они могут попасть,
– говорится в материале.
Сейчас спикер Назарбаева и представители 3 фондов не прокомментировали эту информацию. Однако в четвертом благотворительном фонде заявили, что активы не приносят прибыли Назарбаеву. Мол, эта организация занимается тем, что финансирует образовательные учреждения, названные в честь первого президента Казахстана.
Нурсултан Назарбаев, состояние и коррупция его семьи
- Во время протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что заменит Нурсултана Назарбаева. Через несколько дней тот заявил, что сам передал полномочия действующему главе государства, а президент его не увольнял. СМИ писали, что Нурсултан Назарбаев бежал из страны. Однако политик заявил, что находится в Казахстане.
- Что касается состояния, то в 2020 году казахстанская служба "Радио Свобода" выяснила, что родственники Назарбаева за последние 20 лет вложили почти 785 миллионов долларов в элитную недвижимость.
- По информации Pandora Papers, неофициальная супруга Назарбаева Асель Курманбаева заработала миллионы долларов на секретных офшорных сделках.
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