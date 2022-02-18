В справке под местом рождения написали "Крым, Российская Федерация". Фото документа обнародовал активист Сергей Стерненко.

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Извинений от чиновников не было

Перед девушкой, получавшей справку, никто не извинился. По словам Стерненко, в ответ на возмущение она даже получила угрозы.

Такие действия трудно назвать ошибкой хотя бы из-за дальнейшего поведения чиновников, в том числе и Рищука,

– отметил активист.



Справка, которую выдали в ОТГ / Фото из телеграма Сергея Стерненко

Что известно о Евгении Рищуке

Рищука на местных выборах в 2020 году избрали председателем Олешковской ОТГ.

Общественные активисты считают, что Рищук причастен к нападению на Екатерину Гандзюк. Отец погибшей Виктор Гандзюк также называл его одним из заказчиков. Другой фигурант дела Алексей Левин в одном из интервью говорил, что Рищук "просил наказать Гандзюк".

По словам Левина, Гандзюк препятствовала работе чиновника. Стерненко же объяснил, что в этой ОТГ расположен олешковский лес, где чиновники занимались незаконной вырубкой леса. Именно это освещала Гандзюк.

Дело Гандзюк: главное

Активистку облили серной кислотой возле ее дома в конце июля 2018 года. После этого девушка перенесла несколько операций, но 4 ноября умерла.

По версии следствия, заказчиком убийства активистки является бывший глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин.

Летом 2019 года пятерым непосредственным исполнителям нападения дали от 3 до 6,5 лет тюрьмы. В феврале 2021 года другой фигурант Сергей Торбин получил 5 лет лишения свободы.

Текст поста Сергея Стерненко:

В ОТГ, которой руководит один из заказчиков убийства Кати Гандзюк Евгений Рищук, выдали справку, что Крым – это Россия.

Староста села Олешковской ОТГ, в которой председательствует Рищук, выдал справку, где местом рождения лица указано "Крым, Российская Федерация". Такие действия трудно назвать ошибкой хотя бы из-за дальнейшего поведения чиновников, в том числе и Рищука. Перед девушкой, получавшей справку, никто не извинился. Напротив, в ответ на справедливое возмущение она получила только угрозы.

Рищук на местных выборах был избран председателем Олешковской ОТГ в Херсонской области. Это именно та община, где находится Олешковский лес, где Рищук вместе с другими заказчиками убийства Кати Мангером и Гордеевым занимались незаконной вырубкой леса. О незаконной вырубке и криминальной деятельности Мангера+Рищука+Гордеева писала Катя. Из-за это ее облили литром кислоты.

Пока Мангера судят, Рищук развлекается. У него не только дают справки, о "российском Крыме" еще он участвует в шоу на Новом канале. Передача вот-вот выйдет на экраны.