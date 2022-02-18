У довідці під місцем народження написали "Крим, Російська Федерація". Фото документа оприлюднив активіст Сергій Стерненко.

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Вибачень від чиновників не було

Перед дівчиною, яка отримувала довідку, ніхто не вибачився. За словами Стерненка, у відповідь на обурення вона навіть отримала погрози.

Такі дії важко назвати помилкою хоча б через подальшу поведінку чиновників, в тому числі й Рищука,

– зазначив активіст.



Довідка, яку видали в ОТГ / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Що відомо про Євгена Рищука

Рищука на місцевих виборах у 2020 році обрали головою Олешківської ОТГ.

Громадські активісти вважають, що Рищук причетний до нападу на Катерину Гандзюк. Батько загиблої Віктор Гандзюк також називав його одним із замовників. Інший фігурант справи Олексій Левін в одному з інтерв'ю говорив, що Рищук "просив покарати Гандзюк".

За словами Левіна, Гандзюк перешкоджала роботі чиновника. Стерненко ж пояснив, що в цій ОТГ розташований олешківський ліс, де посадовці займалися незаконною вирубкою лісу. Саме це висвітлювала Гандзюк.

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Активістку облили сірчаною кислотою біля її будинку наприкінці липня 2018 року. Після цього дівчина перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За версією слідства, замовником вбивства активістки є колишній глава Херсонської обласної ради Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін.

Влітку 2019 року п'ятьох безпосередніх виконавців нападу дали від 3 до 6,5 року в'язниці. У лютому 2021 року інший фігурант Сергій Торбін отримав 5 років позбавлення волі.

Текст поста Сергія Стерненка:

В ОТГ, якою керує один із замовників вбивства Каті Гандзюк Євген Рищук, видали довідку, що Крим – це росія.

Староста села Олешківської ОТГ, в якій головує Рищук, видав довідку, де місцем народження особи зазначено "Крим, Російська Федерація". Такі дії важко назвати помилкою хоча б через подальшу поведінку чиновників, в тому числі й Рищука. Перед дівчиною, яка отримувала довідку, ніхто не вибачився. Навпаки, у відповідь на справедливе обурення вона отримала тільки погрози.

Рищук на місцевих виборах був обраний головою Олешківської ОТГ на Херсонщині. Це саме та громада, де знаходиться Олешківський ліс, де Рищук разом з іншими замовниками вбивства Каті Мангером та Гордєєвим займалися незаконною вирубкою лісу. Про незаконну вирубку та кримінальну діяльність Мангера+Рищука+Гордєєва писала Катя. За це її облили літром кислоти.

Поки по Мангера судять, Рищук розважається. У нього не тільки дають довідки, про "російський Крим" ще він бере участь в шоу на Новому каналі. Передача от-от вийде на екрани.