Отговаривали верующих вакцинироваться: на Кипре от работы отстранят непривитых священников
Источник:AP
Глава Православной христианской церкви Кипра заявил, что отстранит от работы священников своей епархии. Все потому, что они отказались вакцинироваться против COVID-19.
Архиепископ Христостомос II заявил, что большинство из этих священников не только сами отказались от прививки, но и убедили некоторых верующих не вакцинироваться.
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Архиепископ назвал ситуацию "неслыханной" и предупредил, что может отстранить этих священников от работы на срок до 6 месяцев или вообще лишить их сана.
Он предположил, что некоторые невакцинированные священники "могут осмелиться бросить ему вызов" из-за его слабого здоровья.
Позиция Церкви Кипра относительно вакцинации против коронавируса
Архиепископ неоднократно высказывался за поддержку вакцинации. Убедить верующих пытается и директивный орган Церкви, Священный Синод.
COVID-ситуация на Кипре:
- Уровень инфицирования коронавирусом на Кипре в последние недели снизился, но остается высоким.
- Количество госпитализированных пациентов также довольно высокое, но органы здравоохранения говорят, что медицинская система выдерживает нагрузку.