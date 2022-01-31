Отговаривали верующих вакцинироваться: на Кипре от работы отстранят непривитых священников

Глава Православной христианской церкви Кипра заявил, что отстранит от работы священников своей епархии. Все потому, что они отказались вакцинироваться против COVID-19.

Архиепископ Христостомос II заявил, что большинство из этих священников не только сами отказались от прививки, но и убедили некоторых верующих не вакцинироваться.

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Архиепископ назвал ситуацию "неслыханной" и предупредил, что может отстранить этих священников от работы на срок до 6 месяцев или вообще лишить их сана.

Он предположил, что некоторые невакцинированные священники "могут осмелиться бросить ему вызов" из-за его слабого здоровья.

Позиция Церкви Кипра относительно вакцинации против коронавируса

Архиепископ неоднократно высказывался за поддержку вакцинации. Убедить верующих пытается и директивный орган Церкви, Священный Синод.

COVID-ситуация на Кипре:

Уровень инфицирования коронавирусом на Кипре в последние недели снизился, но остается высоким.

Количество госпитализированных пациентов также довольно высокое, но органы здравоохранения говорят, что медицинская система выдерживает нагрузку.

: по состоянию на 31 января на Кипре обнаружили 253 350 больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни 731 жителя острова, но 124 370 сумели преодолеть недуг.